PKO BP oferuje zawieszenie spłat rat kredytów klientom z terenów objętych stanem klęski

Hossa czy bessa? Starcie analityków w Parkiet TV. Kostecki vs Łobodziński

To jest ten tydzień. Już w środę poznamy decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Rynek zakłada, że dojdzie do długo oczekiwanego obniżki stóp w wykonaniu Fedu. Pytanie nie brzmi jednak „czy”, ale jak duża będzie to obniżka? Specjalne wydanie programu „Prosto z Parkietu” z tej okazji.