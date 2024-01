WykresDnia: Rekordowe pożyczki amerykańskich banków

Mocno spadają oczekiwania na cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz w strefie euro. Obecnie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w marcu w USA wynosi już tylko 50%, choć przed świętami było to ponad 85%. Dosyć mocno przesuwają się oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych w Polsce. Chociaż wyznacznikiem będzie marcowy raport o inflacji, to jednak niekoniecznie może on pokazać wyraźnie niższą ścieżkę dla inflacji. Co więcej, nawet jeśli inflacja zahaczy o zakres celu w lutym ze względu na potężną bazę z zeszłego roku, to i tak później inflacja odbije i nie będzie uzasadniać potrzeby szybkich obniżek.