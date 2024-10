Projekcje słabe dla drogiego i silnie skoncentrowanego S&P 500, ale nie dla amerykańskich akcji jako takich

Sęk w tym, że ta zależność nie jest perfekcyjna, a w ostatnich kilku latach widać coraz większy „rozjazd”. Przykładowo, gdyby bazować na wcześniejszej zależności w bardzo dosłowny sposób, to dziesięć lat temu można byłoby prognozować, że S&P 500 da zarobić ok. 7 proc. w skali roku w kolejnej dekadzie. Tymczasem okazało się, że rzeczywista stopa zwrotu wyniosła aż 13,4 proc. w skali roku. Tak silna rozbieżność pokazuje, że poziom wycen, choć niezwykle istotny, nie jest jedynym czynnikiem decydującym o zyskach z amerykańskich akcji.

Pięcioczynnikowy model lepszy niż same wyceny?

W obliczu tych dylematów ciekawe okazują się świeżo opublikowane projekcje analityków Goldmana Sachsa (dalej: GS). Chociaż zgadzają się oni, że wyceny akcji (mierzone CAPE) są najważniejszą zmienną matematyczną, to jednocześnie do swojego modelu dodali jeszcze cztery inne parametry. Podobnie jak w przypadku CAPE, dane historyczne przemawiają za zasadą „im wyżej, tym gorzej” w odniesieniu do trzech innych zmiennych: tzw. koncentracji rynkowej (obecnie jest również bardzo wysoka), szacowanej częstotliwości recesji (im częstsze recesje, tym gorzej dla wyników) oraz rentowności obligacji (im wyższa, tym gorzej dla stóp zwrotu z akcji na długą metę). Wszystkie te czynniki są ujemnie skorelowane z przyszłymi wynikami z akcji, choć siła zależności nie jest aż tak duża jak w przypadku wycen.

Do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, który jest z kolei skorelowany pozytywnie – rentowność kapitałów własnych spółek z S&P 500. Co zrozumiałe, im wyższa jego wartość początkowa (a obecnie jest dość wysoka na tle historii – sięga aż 20 proc.), tym lepiej dla przyszłych stóp zwrotu.

Połączenie tych pięciu „filarów” pozwoliło uzyskać bardzo dobre dopasowanie modelu do danych historycznych dotyczących dziesięcioletnich rezultatów inwestycyjnych. Przykładowo model dekadę temu dużo lepiej zaprognozowałby rzeczywiste wyniki niż sam wskaźnik CAPE w pojedynkę.

3 proc. w skali roku

Również obecnie, podczas gdy brany dosłownie CAPE sugeruje stopę zwrotu z S&P 500 w kolejnej dekadzie na poziomie niewiele przekraczającym zero, to projekcja płynąca z modelu jest nieco lepsza. Nieco, ale nie radykalnie lepsza – wynosi ok. 3 proc. w skali roku, co również trudno uznać za szczególnie ekscytującą perspektywę. Przy zakładanej inflacji 2 proc. w skali roku daje to realny zysk na mizernym poziomie ok. 1 proc.