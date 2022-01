Debiut One Solution na razie bez handlu

One Solution to czwarty debiutant w tym roku na rynku małym parkiecie i siódma spółka notowana w branży obsługi i zakupu wierzytelności. Spółka zajmuje się nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych oraz windykacją na zlecenie. Na rynku działa od 2015 r. One Solution jako spółka matka dostarcza finansowanie spółce zależnej Pro Invest, która jest spółką operacyjną. Spółka rozwija się poprzez zakupy wierzytelności, ale także rozwija usługi windykacji na zlecenie. Dodatkowe usługi, które oferuje to: monitoring płatności, usługi prawne i sprzedaż wierzytelności.