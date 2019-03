Funt się umacnia

Po serii głosowań, Izba Gmin przyjęła uchwałę wzywającą do podjęcia próby opóźnienia brexitu co najmniej do 30 czerwca w razie przyjęcia umowy wyjścia z UE lub nawet dłuższego, jeśli parlament nie poprze porozumienia. Kolejne głosowanie, prawdopodobne już ostatnie, nad projektem porozumienia w sprawie opuszczenia UE ma warunkach wynegocjowanych przez premier May zaplanowane jest na wtorek. Wydaje się, że jest spora szansa, że premier uda się tym razem przeforsować umowę. Wniosek mogą w końcu poprzeć najbardziej konserwatywni członkowie torysów oraz irlandzkiej Partii Unionistycznej, którzy obawiają się alternatywy, czyli wydłużenia procesu negocjacyjnego nawet o dwa lata. W tym ostatnim scenariuszu rosnąć będzie również prawdopodobieństwo przedterminowych wyborów i/ lub drugiego referendum ws. brexitu. Doniesienia z Wielkiej Brytanii pomagały notowaniom funta. Kurs GBP/USD zbliżył się w tym tygodniu do 1,34. W okolicę 5,04 zbliżył się natomiast kurs GBP/PLN. W naszej ocenie to nie koniec umocnienia brytyjskiej waluty. Funt pozostaje wciąż mocno niedowartościowany, a premia z ryzyko związane z niepewności o konsekwencje brexitu nadal odgrywa tutaj kluczową rolę. Zakładając, że najbardziej negatywne scenariusze twardego brexitu można już teraz wykluczyć, oczekujemy, że GBP/PLN będzie kontynuował wzrost w kierunku 5,30 w drugiej połowie roku. ¶