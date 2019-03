Coraz więcej emocji, ale wciąż brak konkretów, czyli przygody funta

BREXIT / GŁOSOWANIA: Podczas wczorajszego głosowania w Izbie Gmin odrzucono uchwałę o „bezumownym" Brexicie, chociaż przewagą ZALEDWIE 4 głosów (312 do 308). Jednocześnie przegłosowana została tzw. poprawka Spelmana (321 do 278 głosów), która stwierdza, że parlament odrzuca możliwość wyjścia z UE bez umowy teraz i kiedykolwiek w przyszłości. Oba głosowania nie były prawnie wiążące. Dzisiaj wieczorem Izba Gmin ma głosować nad uchwałą otwierającą rządowi możliwość złożenia wniosku do UE z prośbą o wydłużenie Brexitu. Spekuluje się, że Theresa May będzie chciała dodatkowych 3 miesięcy (do końca czerwca 2019 r.), chociaż nie wyklucza też możliwości „scenariusza 2021". Jeżeli wniosek wpłynie, to unijni dyplomaci mogą podjąć decyzję podczas szczytu UE zaplanowanego na 21-22 marca. Sygnały jakie płyną dają jednak do zrozumienia, że wydłużenie terminu wyklucza możliwość renegocjowania umowy rozwodowej. To sprawia, że plotkuje się, że Theresa May mogłaby po raz trzeci poprosić parlament o zagłosowanie nad projektem porozumienia z UE (według Bloomberga mogłoby to mieć miejsce 20 marca), licząc na to, że część posłów zmieni zdanie obawiając się „utraty kontroli" nad procesem Brexitu (dotyczy to frakcji eurosceptyków, oraz koalicyjnego DUP, który podobno już się waha, a eurosceptycy mają podobno jeszcze raz przeanalizować możliwości w prawie międzynarodowym dla irlandzkiego backstopu). O skali chaosu może świadczyć też to, że podczas głosowania dzisiaj wieczorem, może pojawić się poprawka wykluczająca możliwość przeprowadzenia drugiego referendum ws. Brexitu.

EUROSTREFA / NIEMCY: Instytut IFO obniżył dzisiaj prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok z 1,1 proc. do 0,6 proc. uzasadniając to słabą kondycją w przemyśle. Rano poznaliśmy też ostateczne dane nt. inflacji CPI, która w lutym wypadła nieco poniżej wstępnych szacunków na poziomie 1,6 proc. r/r (ostatecznie 1,5 proc. r/r). CHINY: Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 5,3 proc. r/r w ujęciu zanualizowanym (najmniej od 10 lat), podczas kiedy szacowano 5,6 proc. r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,2 proc. r/r (zgodnie z konsensusem), a inwestycje w aglomeracjach przyspieszyły do 6,1 proc. r/r wobec 5,9 proc. r/r wcześniej. Poznaliśmy też dane nt. stopy bezrobocia, która wzrosła do 5,3 proc. z 4,9 proc.

USA / UE / CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Zdaniem Donalda Trumpa rozmowy idą „nadzwyczaj dobrze", chociaż nie widzi on pośpiechu, co konieczności dopięcia porozumienia handlowego. Tymczasem Komisja Europejska w wydanym dokumencie określiła Chiny jako „gospodarczego rywala", oraz „systemowego konkurenta promującego alternatywny model rządów".

USA: Opublikowane wczoraj po południu dane pokazały, że w lutym inflacja PPI rosła poniżej szacunków (podobnie jak CPI publikowana dzień wcześniej) – bazowa o 0,1 proc. m/m i 2,5 proc. r/r przy prognozie 0,2 proc. m/m i 2,6 proc. r/r. Mieszanie wypadły dane nt. zamówień na dobra trwałego użytku, które w styczniu wzrosły o 0,4 proc. m/m, ale już po odjęciu transportu spadły o 0,1 proc. m/m.