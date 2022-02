OKIEM ANALITYKA - Wyczekiwanie na dane dot. inflacji w USA

Na razie rynek niewiele zrobił sobie z deklaracji Europejskiego Banku Centralnego, która nie rozjaśniła istotnie sytuacji dotyczącej działań ECB. Co prawda szefowa tej instytucji, Christine Lagarde, oceniła, że dostrzega ryzyko związane z przedłużającym się okresem wysokiej inflacji, jednak na razie nie widzi konieczności reagowania na nie podwyższaniem stóp procentowych, zwłaszcza że w zanadrzu jest wcześniej jeszcze ograniczanie skupu aktywów. W rezultacie, po chwilowym podbiciu wartości euro, w tym tygodniu kurs EUR/USD powraca do zniżek i obecnie oscyluje w okolicach 1,14.



Ciekawie wygląda sytuacja na rynku rosyjskiego rubla. Jeszcze w drugiej połowie stycznia kurs USD/RUB zwyżkował do poziomu niemal 80, czyli do najwyższego poziomu od listopada 2020 r. Niemniej, ostatnie dwa tygodnie przyniosły odreagowanie spadkowe na wykresie notowań tej pary walutowej – obecnie notowania USD/RUB oscylują w okolicach 75,30-75,40, co oznacza, że rosyjski rubel jest najsilniejszy względem dolara amerykańskiego od prawie miesiąca.



Siła rubla to efekt rozmów dyplomatycznych na linii Putin-Macron, które rozbudziły nadzieje na uspokojenie się sytuacji wokół Ukrainy. Na razie jednak konkretnych deklaracji brakuje, zaś prezydent Francji ocenia, że kolejnych kilka dni będzie kluczowych w kwestii dochodzenia do potencjalnego kompromisu.