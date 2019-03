Sukces goni sukces

Polsko-angielskie katalogi poprzednich edycji Art Fresh Festivalu dokumentują sukces. Każda zamożna firma może cyklicznie organizować podobny festiwal sztuki. To doskonała okazja do budowania wizerunku, do wyjścia z anonimowości, do utrwalenia biznesowych kontaktów. Można zaprosić swoich klientów na organizowany przez siebie festiwal, który będzie wielkim wydarzeniem, również wydarzeniem medialnym. Przy okazji zapewni organizatorowi reklamę. Przede wszystkim będzie to edukacja plastyczna, której brakuje w polskich szkołach i w domach.