Białoruś wstrzymała transport ropy do Polski

O sytuacji poinformowali Rosjanie: – Dzisiaj (środa 9 czerwca -red) od 12:00 Gomeltransnieft’ wstrzyma na 96 godzin transport (ropy -red) w kierunku Adamowej Zastawy, aby przeprowadzić rutynową konserwację na białoruskim odcinku rurociągu Przyjaźń – ogłosił Igor Demin rzecznik Transnieftu – rosyjskiego dostawcy ropy do rurociągu, cytowany przez agencję Interfaks. Więcej szczegółów Rosjanin nie podał. Strona białoruska w ogóle milczy o zatrzymaniu naftociągu tłoczącego ropę do Polski i dalej do Niemiec.

Agencja Interfaks przypomina, że ostatni przestój naftociągu na terenie Białorusi, miał miejsce 8 kwietnia 2019 r po tym jak w rafinerii w Mozyrze znaleziono ropę z nadmiarem związków chloru organicznego. Uszkodziła ona część urządzeń białoruskiej rafinerii.