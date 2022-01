Producenci części i komponentów samochodowych liczą na poprawę sprzedaży w 2022 roku

Z najnowszego barometru Santander Bank Polska wynika, że prawie jedna trzecia rodzimych firm produkujących części na potrzeby fabryk samochodowych zanotowała w 2021 r. spadek produkcji względem 2020 r. Warto przy tym dodać, że był to rok, w którym wystąpiły pierwsze poważne perturbacje w branży motoryzacyjnej związane z pierwszym uderzeniem koronawirusa, więc baza porównawcza nie była zbyt wymagająca, a stosunkowo wysoki odsetek firm, które zanotowały wzrost produkcji, nie musi oznaczać, że udało im się powrócić do poziomów produkcji sprzed pandemii. Jednocześnie 65 proc. producentów w tym roku spodziewa się przychodów większych niż w 2021 r., a spadki prognozuje jedynie 13 proc. Mimo to prawie połowa (47,9 proc.) firm uważa, że ten rok nie pozwoli na powrót do wielkości produkcji sprzed pandemii, czyli poziomu z 2019 roku i wcześniejszych lat. Z drugiej strony nie brakuje firm (21,7 proc.), które już odrobiły straty i powróciły do sytuacji sprzed pandemii. Z kolei 26,1 proc. wierzy, że sytuacja wróci do normy w 2022 roku. W przeciwieństwie do producentów części i komponentów samochodowych zawirowania na rynku motoryzacyjnym nie dotyczą dystrybutorów, którzy funkcjonują na rynku wtórnym. Kluczem do poprawy jest wysokie zapotrzebowanie na części samochodowe, czemu dodatkowo sprzyja kryzys związany z brakiem półprzewodników, ograniczający podaż nowych samochodów. Dodatkowo z uwagi na przyspieszającą inflację firmy mają możliwości przerzucania rosnących kosztów surowców i transportu na klientów. Z badania Santandera wynika, że 87,5 proc. ankietowanych dystrybutorów odnotowało wzrost przychodów w 2021 roku w porównaniu z poprzednim rokiem, przy czym w przypadku przedsiębiorstw o przychodach rocznych powyżej 100 mln zł odsetek ten wyniósł 100 proc. Wśród nich ponad trzy czwarte osiągnęło wzrosty przekraczające 15 proc.jim