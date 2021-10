Proglas chce na giełdę

Pod koniec października br. spółka rozpoczęła ofertę publiczną, w ramach której chce pozyskać łącznie do 2 mln zł, a środki przeznaczyć na przejęcie podmiotu z branży. - W przyszłym roku chcemy rozpocząć ekspansję poprzez przejęcia, co pozwoliłoby nam skokowo zwiększyć skalę działalności. Naturalnie rozwijamy się organicznie, ale z perspektywy zdynamizowania skali musimy rozwijać się dwutorowo. Planujemy przejąć jednego z konkurentów na rynku krajowym. Jednakże jeśli na rynku zagranicznym pojawi się ciekawy producent szkła i luster do przejęcia, to chętnie taki projekt rozważymy. Oferta publiczna akcji pozwoli nam zebrać środki, które pozwolą częściowo sfinansować ten cel. Następnie chcemy stać się spółką publiczną i zadebiutować na rynku NewConnect – wyjaśnia Robert Tkacz, prezes Proglasu.