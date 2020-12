Czas podsumowań i prognoz

Przełom roku to tradycyjnie moment na zadawanie takich pytań. W czwartkowym wydaniu „Prosto z parkietu" odpowie na nie Dariusz Lasek, wiceprezes i dyrektor inwestycyjny TFI PZU. Zapytamy go również o to, dlaczego klienci TFI wciąż stronią od funduszy akcji, a chętnie inwestują w fundusze obligacji. Czy w 2021 r. taka postawa okaże się błędem? Na godz. 12 zaprasza Grzegorz Siemionczyk.