Surowce rolne będą drożeć

Baza odniesienia rzeczywiście jest dość niska. Pandemia w swojej początkowej fazie doprowadziła do wyraźnego spadku cen surowców rolnych. Wybijamy się więc z tej niskiej bazy, co tłumaczy duże zwyżki cen rok do roku. Ale poziomy cen są już bliskie historycznych maksimów. To wynika już z czynników fundamentalnych. W przypadku zbóż i roślin oleistych tym czynnikiem jest bardzo duży popyt w Chinach. Tam trwa odbudowa pogłowia trzody chlewnej zdziesiątkowanej wcześniej przez ASF. W ub.r. pogłowie zwiększyło się tam o ponad 100 mln sztuk. Dla porównania, to dziewięciokrotnie więcej niż wynosi pogłowie trzody w Polsce, która wcale nie jest mało znaczącym producentem wieprzowiny. Teraz Chiny muszą te powiększone stada wyżywić.