Wzrost PKB pozostanie szybki, a inflacja będzie w ryzach. Jak w takiej sytuacji będzie postępowała Rada Polityki Pieniężnej? Czy stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca kadencji tego gremium, czyli do 2022 r., jak sugeruje prezes NBP Adam Glapiński? W środę w programie „Prosto z parkietu" zapytamy o to prof. Eugeniusza Gatnara, jednego z członków RPP. Na godz. 12 zaprasza Grzegorz Siemionczyk.