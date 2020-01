Kto w 2020 r. może „przegrać życie”?

Jest początek roku, więc zgodnie z tradycją zaprosiliśmy do naszego studia Wojciecha Białka. Rozmowę sprzed roku, którą zatytułowaliśmy cytatem „Kto w 2019 r. nie sprzeda dolarów i nie kupi za to akcji, ten przegra życie" obejrzało na naszym kanale 32 tys. osób (materiał dostępny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=-bVufLMOIZ0). Czas na powtórkę i zastanowienie się, kto może „przegrać życie" w najbliższych 12 miesiącach. W piątek zapytamy więc Wojciecha Białka o to, jak mogą zachowywać się rynki akcji, walut i surowców w 2020 r. Pierwsza sesja roku na GPW była bardzo obiecująca, a biorąc pod uwagę zwyżki z IV kwartału i słabość dolara zasadnym staje się pytanie - czy to początek prawdziwej hossy? Porozmawiamy też o perspektywach Wall Street, wybranych surowców oraz bitcoina. Znając naszego gościa, można się spodziewać konkretnych prognoz. Zapraszamy na transmisję o 12.00 na parkiet.com i kanale youtube.com/parkiettv. Po południu materiał zostanie udostępniony w całości na kanale. Zachęcamy do komentowania i subskrybowania.