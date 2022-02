Dolar wychodzi z mody?

W czwartek Europejski Bank Centralny dał do zrozumienia, że także on nie zamierza bagatelizować przyspieszającej wciąż inflacji. Czy EBC już w tym roku zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych? Jakie będzie to miało implikacje dla rynków finansowych? Czy Narodowego Bankowi Polskiemu uda się doprowadzić do aprecjacji złotego?

To pytania, na które w piątkowym wydaniu „Prosto z parkietu" odpowie dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers.

Zaprasza Grzegorz Siemionczyk.