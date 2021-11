Wpływ stóp na rynek mieszkań i obligacji korporacyjnych

Niskie stopy to fundamentalny czynnik napędzający popyt na mieszkania. Decydenci żwawo wzięli się do tych stóp podnoszenia – i to pewnie jeszcze nie koniec. Czy i jaki będzie wpływ na popyt obu grup: kupujących lokale na własne potrzeby i inwestycyjnie? A jak sytuacja przełoży się na rynek obligacji korporacyjnych, które są ważnym źródłem pozyskiwania kapitału przez deweloperów?

