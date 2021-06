Czy WIG ustanowi wkrótce nowym rekord?

Co czeka nas na giełdzie po bardzo dobrym maju, kiedy WIG zyskał 9 proc. i zbliżył się do rekordu wszech czasów. O tym porozmawiamy z Mariuszem Jagodzińskim, prezesem AgioFunds TFI. Czy w obecnym cyklu hossy indeks szerokiego rynku ustanowi nowy rekord? Czy przed atakiem na szczyt, należy spodziewać się korekty cen akcji? Jeśli tak to jak dużej? Prezesa AgioFunds TFI zapytamy też o napływy kapitału do funduszy inwestycyjnych. Czy wysokie stopy zwrotu strategii akcyjnych zachęca Polaków to podjęcia ryzyka i większych wpłat do TFI? Czy takim bodźcem może być rekordowa inflacja (4,8 proc. w maju rok do roku) i rekordowo wysoki poziom ujemnych realnych stóp procentowych? Rada Polityki Pieniężnej przekonuje, że inflacja w końcu się obniży i na razie nie ma potrzeby podnoszenia oficjalnych stóp procentowych. W środę po raz kolejny w komunikacie napisała, że wzrost inflacji jest przejściowy. Czy RPP ma rację? Czy wkrótce zmieni zdanie?

O godz. 12.00 zapraszamy na parkiet.com i rp.pl oraz na nasz kanał na YT.