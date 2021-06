Plany Render Cube po sukcesie „Medieval Dynasty”

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie, które na początku pracowało na zlecenia m.in. CD Projektu czy Techlandu. We wrześniu 2020 r. wypuściło na rynek w formule wczesnego dostępu własny tytuł, grę „Medieval Dynasty", która odniosła duży komercyjny sukces. Tytuł łączy w sobie cechy z takich gatunków gier jak survival, symulator, RPG i strategia. „Medieval Dynasty" sprzedał się do tej pory w ponad 600 tys. egzemplarzy i podbił zysk netto firmy w 2020 r. do prawie 6 mln zł.

Z prezesem Damianem Szymańskim porozmawiamy o dalszych losach „Medieval Dynasty". Kiedy będzie premiera pełnej wersji gry? Kiedy gra będzie dostępna na konsole? Czy będą płatne dodatki i wersja multiplayer? Jaki potencjał sprzedażowy ma tytuł? Jakie wyniki firma może wypracować w tym roku? Render Cube jest w trakcie oferty akcji i planuje zadebiutować na NewConnect. Prezesa Szymańskiego zapytamy o szczegóły IPO. Jak spółka chce zagospodarować pozyskane od inwestorów pieniądze? Kiedy zacznie prace nad kolejnym tytułem?

O godz. 12.00 zapraszamy na parkiet.com i rp.pl oraz na nasz kanał na YT.