Rynek stali rozgrzany do czerwoności

Gościem Barbary Oksińskiej w programie „Prosto z Parkietu” 7.06.2021 r. był Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej.



I kwartał 2021 r. okazał się znakomity dla firm z branży hutniczej - wzrósł popyt, ale też ceny stali, co mocno podbiło wyniki firm. Co przyniosą kolejne kwartały? Jak długo może potrwać hossa na tym rynku? Jednocześnie cały przemysł energochłonny boryka się z dynamicznie rosnącymi kosztami emisji CO2 i cenami prądu - jak duży jest to problem dla hutnictwa? Jak firmy mogą poradzić sobie z rosnącymi kosztami energii? Czy zapowiadane wprowadzenie tzw. podatku węglowego na towary importowane do UE pomoże branży?