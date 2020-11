Wzrostowe czy wartościowe? Na które spółki stawiać?

Zgodnie z tradycją czas wziąć pod lupę kilka cyferek i wykresów, ocenić kondycję rynku i jego perspektywy. W piątkowym Parkiet TV zrobimy to wspólnie z Sobiesławem Kozłowskim, ekspertem Noble Securities. Omówimy m. in. zachowanie WIG20 i sWIG80, dylemat growth vs value, perspektywy dolara, kondycję sektora bankowego i zaskakującą siłę bitcoina. Na podstawie analizowanych wykresów spróbujemy odpowiedzieć na tytułowe pytanie.

Zapraszamy o 12.00 na parkiet.com i youtube.com/parkiettv.