Wyceny i perspektywy notowań banków

Dyrektora Michała Fidelusa poprosimy o podsumowanie wyników banków w IV kwartale i zapytamy o główne trendy widoczne w rezultatach tych instytucji finansowych. Porozmawiamy o perspektywach kredytodawców. O ile mogą wzrosnąć zyski największych banków i całego sektora w 2019 r. Które banki mogą pozytywnie zaskoczyć, a które rozczarować? Czy spowolnienie gospodarcze mocno uderzy w banki? Czy zwiększą się odpisy? Czy koszty działania banków będą dalej rosły i w jakim tempie?

Dyrektora Działu Analiz Vestor DM zapytamy też o wyceny banków i perspektywy ich notowań. Jak wskaźniki wyceny prezentują się na tle historycznym i w porównaniu do wycen innych banków europejskich? Co mogłoby być katalizatorem do wzrostu kursów akcji kredytodawców? Czy i na ile ustawa frankowa może być zagrożeniem dla zyskowności i wycen banków? Którymi bankami warto się zainteresować?

