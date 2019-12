Sześć filmów z giełdowym motywem

Zacznę od „Jestem bogiem" z 2011 r., w którym odtwórcą głównej roli jest Bradley Cooper, a gościnnie pojawia się Robert De Niro. Już sama obsada zachęca do oglądania, podobnie zresztą jak scenariusz. Główny bohater – Eddie Morra, wchodzi w posiadanie eksperymentalnego narkotyku NZT, który zwiększa jego zdolności uczenia się i zapamiętywania. Jedna pastylka i mózg zaczyna dysponować mocą obliczeniową porównywalną do komputerów kwantowych. Eddie wykorzystuje NZT do różnych celów, w tym m.in. do gry na giełdzie. W filmie pojawia się motyw analizowania spółek i wykresów, co przy pomocy NZT staje się proste i bardzo dochodowe. Nasz bohater jest w stanie szybko dostrzec korelacje między różnymi danymi i informacjami, i wykorzystać je, by pokonać rynek. Oczywiście zażywanie narkotyku ma też swoje skutki uboczne, o czym twórcy filmu wprawdzie nie zapominają, ale nie poświęcają temu większej uwagi. Nie jest to bowiem kino o koszmarze uzależnienia, tylko coś w rodzaju bajki dla dorosłych. Tak jak w dzieciństwie podziwiało się żeglarza Popeye'a, który po szpinaku dostawał nadludzkiej siły, tak teraz mamy Eddiego, który po zażyciu NZT jak za dotknięciem różdżki staje się żywym wcieleniem sukcesu. „Jestem bogiem" to przede wszystkim sprawnie zrealizowane kino rozrywkowe. Twórcy nie chcieli nikogo umoralniać, a po prostu bawić.