Poziom wycen – klucz do wyjaśnienia stóp zwrotu

Zacznijmy znów od Wall Street. Na koniec lutego współczynnik P/BV wynosił ok. 3,30, co oznacza, że był ok. 15 proc. powyżej historycznej średniej. Jeśli podstawić tę wartość do modelu matematycznego powstałego na bazie omówionych zależności, otrzymujemy nieco ponad 6 proc. – tyle powinna teoretycznie wynosić stopa zwrotu z S&P 500 w skali roku, w horyzoncie 10-letnim. Rezultat nie jest tragiczny (w szczycie bańki internetowej z przełomu wieków prognoza byłaby ujemna!), ale rewelacyjny też nie jest.