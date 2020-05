Badanie. Banki ciągle godne zaufania

Zaufanie do nich deklaruje 68 proc. wszystkich respondentów – zarówno klientów, jak i osób niekorzystających z ich usług. Społeczna ocena sektora bankowego w ciągu minionych 12 miesięcy nie uległa dużym wahaniom, choć można dostrzec pogłębiającą się polaryzację opinii. Nieufność wobec banków dominuje wśród 23 proc. ankietowanych, a 9 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii. Najnowszy pomiar pokazuje kilkupunktowe spadki zaufania do większości badanych instytucji rynku finansowego. W przypadku banków odsetek osób deklarujących zaufanie jest niższy o 4 pkt proc. Jako przyczyny spontanicznie wskazywano przede wszystkim kwestię upadłości i związane z tym poczucie braku bezpieczeństwa. Taki pogląd dominował wśród co czwartej osoby deklarującej spadek zaufania i w dużej mierze stanowił konsekwencje stosunkowo świeżych wydarzeń ze stycznia 2020 r. i restrukturyzacji Banku PBS w Sanoku, co z kolei przeniosło się na uogólnione zaufanie do banków. Spadki zaufania do większości podmiotów i instytucji widoczne w badaniu mogą z kolei wskazywać na bardziej ogólny wymiar wzrostu niepewności spowodowanej doniesieniami o rozwoju globalnej epidemii koronawirusa.