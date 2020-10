Biomed-Lublin nie odpuszcza leku

– Jesteśmy gotowi na dostarczenie pierwszej partii preparatu do badań klinicznych. Jeśli badania ruszą, a ich pierwsze wyniki będą pomyślne, ufam, że ministerstwo rozważy podjęcie decyzji o dopuszczeniu naszego leku w tzw. trybie epidemicznym, co umożliwi podawanie go pacjentom również poza trybem badań klinicznych. Pozostanie tylko kwestia dostępności osocza do kolejnych serii produktu – wyjaśnia Piotr Fic, wiceprezes Biomedu-Lublin.