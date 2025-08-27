Notowania Synthaverse (dawny Biomed) podczas środowej sesji oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia, czyli 4,8-4,9 zł. Są o około 5 proc. powyżej ceny emisyjnej w najnowszej emisji akcji serii W.
Spółka wypuści 5 mln akcji. Ich cena emisyjna wynosi 4,6 zł. Wynika z ceny sprzedaży akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy uzyskanej przez Ipopema Securities w wykonaniu umowy inwestycyjnej 3 lipca 2025 r. – argumentuje zarząd.
Emisja akcji dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej. Spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowoemitowanych akcji w zamian za wkład pieniężny.
Już kilka tygodni temu Synthaverse podało, że planuje na finansowanie strategicznych projektów pozyskać około 23 mln zł w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd argumentował, że taki sposób pozwoli na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału na realizację poszczególnych projektów.
Miniony rok przyniósł wyraźną poprawę wyników finansowych w producenta leków, w czym duża zasługa bardzo udanego drugiego półrocza.
NWZ 31 lipca dało zielone światło na podwyższenie kapitału (do 10 mln akcji w ramach kapitału docelowego). Warto jednak odnotować, że uchwały nie zapadły jednomyślnie. Zgłoszono sprzeciw do uchwał nr 4/2025, 5/2025 oraz 6/2025. Podwyższenia kapitału dotyczyła uchwała nr 5. W głosowaniu nad nią brało udział 24 159 878 akcji, co stanowiło 34,14 proc. kapitału zakładowego. Oddano 42 538 132 głosów (część wiodących akcjonariuszy ma akcje uprzywilejowane co do głosu). Za uchwałą głosowało 41 204 292 głosów. Głosów przeciw było 1 333 840, a wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta.
Realizowana emisja akcji ma związek z planowaną ekspansją zagraniczną. Spółka chce opracować wersję szczepionki przeciwgruźliczej BCG i wejść na nowe obszary terapeutyczne takie jak leczenie bólu, onkologia oraz gastroenterologia. Rezultaty (wzrost przychodów oraz rentowności) mają być widoczne w perspektywie krótko i średniookresowej. Wpływy z emisji mogą zasilić także – w razie takiej potrzeby – kapitał obrotowy spółki, z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania poprzez ograniczenie udziału finansowania krótkoterminowego.
Od 2023 r. kurs Synthaverse porusza się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 5 zł. Implikuje to ponad 0,3 mld zł kapitalizacji. Zdaniem analityków akcje są niedowartościowane. DM BDM, w raporcie z 20 maja, podniósł cenę docelową dla akcji do 6,6 zł z 6,1 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj”. Analitycy podkreślają, że wdrożenie w 2024 r. produkcji Onko BCG (flagowy lek spółki) we fiolkach poprawiło krótkoterminowe perspektywy wynikowe. Produkt w nowym opakowaniu jest na rynku sprzedawany po wyższej cenie, dlatego eksperci podnieśli prognozy przychodów przy zachowaniu podobnego poziomu kosztów operacyjnych tego segmentu.
Zarząd ma ciekawy projekt budowy holdingu biotechnologicznego – mówi Michał Lach.