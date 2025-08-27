Notowania Synthaverse (dawny Biomed) podczas środowej sesji oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia, czyli 4,8-4,9 zł. Są o około 5 proc. powyżej ceny emisyjnej w najnowszej emisji akcji serii W.

Jakie są szczegóły emisji akcji w Synthaverse

Spółka wypuści 5 mln akcji. Ich cena emisyjna wynosi 4,6 zł. Wynika z ceny sprzedaży akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy uzyskanej przez Ipopema Securities w wykonaniu umowy inwestycyjnej 3 lipca 2025 r. – argumentuje zarząd.

Emisja akcji dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej. Spółka złoży jednej osobie prawnej ofertę objęcia nowoemitowanych akcji w zamian za wkład pieniężny.

Już kilka tygodni temu Synthaverse podało, że planuje na finansowanie strategicznych projektów pozyskać około 23 mln zł w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd argumentował, że taki sposób pozwoli na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału na realizację poszczególnych projektów.