Sygnał korekcyjny płynie z USA

Duży udział spółek z kategorii value to też obecnie kapitał GPW. Podstawowe problemy są stałe – kapryśni inwestorzy indywidualni, słabiej rozwinięty rynek instytucjonalny, szczególnie w kontekście rynku akcji, a także mieszanie się polityki i gospodarki przez duży udział spółek z dominującą rolą Skarbu Państwa. Przykład tego mieliśmy w postaci zapowiadanej emisji akcji bez prawa poboru w PGE i Enei, co obciążyło cały sektor. Rynek rozgrywa ryzyka związane z opóźnieniem wydzielenia aktywów górniczych. Dzienna liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 30 tys., na czym tracą spółki z ekspozycją na lockdowny, np. odzieżówka. Jest jeszcze ryzyko wojny u naszego wschodniego sąsiada. Ryzyk jest bardzo dużo, a rynek dyskontuje wystąpienie chociaż części z nich. Odbicie nastąpić powinno w momencie, gdy rynek zyska pewność, że przereagował.