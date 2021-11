Partia Demokratyczna potknęła się o program

Gdy w 2019 r. Kyrsten Sinema wygrała wybory do Senatu, postępowi demokraci cieszyli się z tego, eksponując m.in. to, że jest ona pierwszą kobietą otwarcie przyznającą się do ateizmu i biseksualizmu, która zasiadła w izbie wyższej amerykańskiego parlamentu. Minęło kilkanaście miesięcy i nie słychać już pochwał postępowców wobec pani senator z Arizony. Co więcej, stała się ona osobą znienawidzoną przez lewe skrzydło Partii Demokratycznej. O skali tej niechęci może świadczyć incydent z początku października. Grupka aktywistów, zadających Sinemie konfrontacyjne pytania i filmujących ją, weszła za panią senator do publicznej toalety. „Absolutnie nękajcie Sinemę poza kabiną toaletową" – skomentował to feministyczny portal Jezebel (później, po fali oburzenia, zamienił słowo „nękajcie" na „szukajcie konfrontacji"). Przyczyna takich zachowań? Sinema, jako jedna z dwojga umiarkowanych demokratycznych senatorów, blokowała projekt ustawy Build Back Better, czyli propozycję wydatków wartą aż 3,5 bln USD. Sprzeciwiała się też podwyżkom CIT i górnej federalnej stawki PIT. „Ona blokuje naszą ścieżkę do obywatelstwa, ochronę przed deportacjami, płatną opiekę rodzicielską, sprawiedliwość klimatyczną, niższe koszty leków oraz wiele innych rzeczy, których potrzebujemy" – mówił komunikat zrzeszającej nielegalnych imigrantów organizacji LUCHA, która odpowiadała za incydent z nękaniem Sinemy.