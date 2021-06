Nierówności szczepionkowe barierą dla wyjścia z pandemii

W USA i w wielu krajach Europy trwa wyścig o to, by jak najszybciej zaszczepić przeciwko Covid-19 jak największą część populacji. Rządy starają się prośbą, zachętą i groźbą nakłaniać obywateli do szczepień. Niektóre (tak jak Izrael) wprowadzają ograniczenia w kontaktach społecznych dla ludzi niezaszczepionych. Inne (tak jak Polska, Włochy czy niektóre amerykańskie stany) organizują loterie z atrakcyjnymi nagrodami dla tych, którzy się zaszczepili. Przekonanie jak największej części społeczeństw do szczepień jest o tyle ważne, że uzyskana w ten sposób odporność stadna ma uchronić gospodarki przed kolejnymi niszczącymi lockdownami. Wśród wielu ludzi utrzymuje się jednak sceptycyzm wobec „eksperymentalnych" szczepionek, podsycany przez falę dezinformacji, zalewającej internet. Toczona w Europie i Ameryce batalia o zaszczepienie jak największej liczby ludzi jest jednak tylko jednym z frontów walki z pandemią. Pozostała część świata (z drobnymi wyjątkami takimi jak Izrael, ZEA czy Mongolia) prawie w ogóle się nie szczepi.