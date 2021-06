Kontrolowana przecena w Warszawie

I kiedy wydawało się, że nasz rynek może wziąć przykład z zachowania innych parkietów, podaż znowu przypomniała o sobie. Spadki przybrały na sile. Nie pomogli tym razem Amerykanie, którzy rozpoczęli handel na Wall Street od niewielkiej przeceny. To praktycznie przekreśliło szanse na to, że byki coś ugrają tego dnia. Osiągnięciem było to, że udało się zniwelować trochę skalę przeceny. WIG20 ostatecznie stracił 0,4 proc. Spadki pojawiły się także w sektorze średnich i małych firm. mWIG40 zamknął dzień 0,7 proc. pod kreską, zaś sWIG80 spadł 0,2 proc.