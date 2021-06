Byki wypuściły niemal pewne zwycięstwo z rąk

Sielanka trwała mniej więcej do południa. Wtedy to WIG20 rósł około 1,5 proc. Byki zamiast jednak iść za ciosem zaczęły spuszczać z tonu. Wzrosty zaczęły topnieć, a coraz więcej spółek wchodzących w skład WIG20 zjeżdżało pod kreskę. Nie pomógł też start notowań na Wall Street, gdzie w pierwszym minutach handlu panowało niezdecydowanie. To sprawiło, że indeks największych spółek naszego parkietu zjechał nawet pod kreskę i do końca dnia trwała batalia o to, czy zamknie on dzień na plusie czy wręcz przeciwnie. Ostatecznie padł remis. WIG20 nie zmienił wartości.