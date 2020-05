WIG20 walczy o 1600, a maluchy mają rekord

WIG20 zaczął wtorkową sesję od wzrostu o 0,3 proc. do 1592 pkt. Neutralny początek dnia to pokłosie nastrojów na rynkach zagranicznych. Wczoraj S&P500 zyskał symboliczne 0,02 proc., a Nasdaq Composite 0,8 proc. Dziś rano natomiast Hang Seng spadał o 1,5 proc., a Nikkei 225 o 0,1 proc. Można więc powiedzieć, że nastroje w USA i Azji zrównoważyły się, co sprzyjało spokojnemu startowi dzisiejszej sesji w Europie. Sprzyjała mu również poranna, niska zmienność na rynku ropy i złota. Baryła WTI drożała o 2,5 proc. do 24,75 USD, a uncja kruszcu o 0,2 proc. do 1701,3 USD. Na głównej parze walutowej także zmiany były niewielkie, a złoty był stabilny wobec euro (4,5584 zł) i dolara (4,2137 zł).