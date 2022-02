Czerwony koniec tygodnia na rynku akcji w Europie

Sesja na Starym Kontynencie rozpoczęła się od spadków. Główne europejskie indeksy giełdowe otworzyły się płasko, jednak kolejne godziny przyniosły silną przecenę. Inwestorzy najwyraźniej negatywnie odebrali wczorajsze posiedzenie EBC i BoE. Mimo, że prezes Europejskiego Banku Centralnego nie powiedziała nic konkretnego, co mogłoby sugerować rychłe zmiany w polityce monetacje, tak inwestorzy odebrali jej wypowiedź jastrzębio. Piątkowa sesja na niemieckim indeksie giełdowym DAX zakończyła się 1,75% niżej. Notowania dotarły do szerokiej strefy wsparcia, rozciągającej się w rejonach 15000 - 15100 pkt. Obszar ten stanowił kluczową podporę dla kupujących w przeszłości. Jej ewentualne zanegowanie, mogłoby doprowadzić do poważniejszych spadków. Patrząc na inne indeksy, francuski CAC40 stracił 0,77%, włoski FTSE MIB przecenił się 1,79%, a hiszpański IBEX35 zniżkował 1,15%. Spadki nie ominęły także naszego polskiego parkietu. Indeks dwudziestu największych spółek na GPW zanurkował aż 2,7%! Niemal wszystkie komponenty z WIG20 znalazły się dziś pod presją, a na 0,2% plusie utrzymała się jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa. Najmocniej, bo ponad 4% traciły akcje PGNiG oraz Tauronu. Spore, ponad 3% spadki obserwowaliśmy także na akcjach Allegro, PGE, CCC, czy CD Projekt.