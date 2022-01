WIG20 wraca poniżej 2200 pkt

To sprzedający odznaczali się przewagą od samego początku sesji. WIG20 krótko po starcie spadał o 0,4 proc., ale była to jedynie rozgrzewka dla niedźwiedzi. Już po dwóch godzinach została złamana psychologiczna bariera 2200 pkt. Ostatecznie WIG20 zamknął się na poziomie 2183 pkt, co oznacza spadek o 2,3 proc. Stopa zwrotu od początku roku wynosi – 3,7 proc.