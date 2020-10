Archaiczne przepisy dotyczące wezwań odejdą do lamusa

SII od kilku lat wielokrotnie i bardzo aktywnie podejmowało działania mające na celu doprowadzenie do zmian w przepisach dotyczących wezwań, podnosząc, że obecne uderzają w interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Cieszymy się, że głos inwestorów wreszcie został wysłuchany. Planowane zmiany wstępnie wydają nam się słuszne i kierunkowo właściwe, a ponadto zgodne z naszymi wcześniejszymi postulatami. Niemniej z pełną ich oceną poczekamy oczywiście do czasu zapoznania się ze szczegółowym projektem propozycji tych zmian. Już dziś mogę jednak powiedzieć, że próg kontroli ustalony na poziomie 50 proc. uważamy za zbyt wysoki i na pewno będziemy postulować, aby był niższy. W praktyce do przejęcia kontroli dochodzi już w przypadku posiadania 33 proc. i taki próg jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem w Unii Europejskiej.