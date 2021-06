Duże oferty na małej giełdzie trafiają się coraz częściej

– Wyceny wielu spółek poszły w górę, a obroty akcjami mocno wzrosły. To z kolei zachęca nowe spółki do wchodzenia na ten rynek, jak również inwestorów instytucjonalnych do angażowania się w tego typu aktywa. Obserwujemy wzrost zainteresowania rynkiem NC ze strony instytucji oraz zamożnych inwestorów indywidualnych – mówi Piotr Zygmanowski, wiceprezes Domu Maklerskiego INC. Dodaje, że w efekcie na NewConnect przeprowadzane są coraz większe oferty. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają przeprowadzenie stosunkowo dużych IPO bez konieczności przeprowadzania postępowania prospektowego, jeśli oferta korzysta z wyjątków prospektowych, takich jak np. minimalny zapis o wartości 100 tys. euro (tak jak w przypadku trwającego IPO Render Cube). Przeprowadzenie tego typu oferty umożliwia spółkom zbudowanie stabilnego akcjonariatu.