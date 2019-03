Marek Niechciał, prezes UOKiK: Kar można uniknąć, ale potrzebna jest dobra wola

Na pewno będą prowadzone dalsze działania. Chcę jednak podkreślić, że mi też zależy, aby nie iść od razu w kierunku kar, tym bardziej że mogą one zachwiać nawet dużymi firmami. Kary nie rozwiązują bowiem problemów. Pytanie kluczowe to jednak to, jak będę się zachowywały firmy, które popełniły błędy. Mieliśmy dobrego i złego łotra. Jeden z nich się nawrócił, a drugi trwał przy swoim do końca. Oczywiście najlepiej byłoby, aby w ogóle nie było na naszym rynku łotrów, ale jak się trafią, to niech wiedzą, że jest jeszcze droga odwrotu z tej złej ścieżki.