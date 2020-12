Stilo Energy chce zadebiutować na NewConnect

"Rośniemy co najmniej dwukrotnie rok do roku i celujemy w utrzymanie tej dynamiki. Przy takim tempie rozwoju rynku, z jakim mamy do czynienia, dzięki przygotowaniu operacyjnemu organizacji oraz dźwigni operacyjnej oczekujemy dalszego bardzo dynamicznego wzrostu wyników finansowych Stilo w kolejnych latach" - podsumował prezes.