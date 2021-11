Trzech polskich muszkieterów chce handlować energią z offshore

Zgodnie z przedmiotem zgłoszenia na stronach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowy podmiot ma produkować i wprowadzać do obrotu energię elektryczną. Na stronach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czytamy, że przedmiotem zgłoszenia, datowanego na 28 października tego roku, do Prezesa UOKiK jest koncentracja polegająca na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia. – Zgłaszający zajmują się produkcją i obrotem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej – czytamy w komunikacie UOKiK.