Energa wyczekuje decyzji Orlenu

Do czasu publikacji nowej strategii przez Orlen, co może nastąpić w najbliższych tygodniach, trudno również oczekiwać konkretnych decyzji w sprawie budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce, zamiast pierwotnie planowanej tam na węgiel kamienny. W czerwcu Energa, Enea i Orlen zawarły trójstronne porozumienie o kontynuacji współpracy w ramach istniejącej spółki celowej Elektrownia Ostrołęka. Z kolei na początku września list intencyjny dotyczący potencjalnej współpracy przy tej inwestycji podpisały Orlen i PGNiG. W przypadku osiągnięcia porozumienia, wiążące projekty umów mają być opracowane do 30 października. W Ostrołęce rozważana jest budowa bloku energetycznego o mocy ok. 750 MW w terminie do końca 2024 r.