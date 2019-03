Polski rynek mocy zaskarżony

- Polski rząd wprowadził system, który przyznaje umowy dotacji na okres do 15 lat na budowę nowych bloków węglowych i gazowych. Natomiast dostawcy usług DSR (mechanizm redukcji popytu), są skutecznie wyłączani z głównych aukcji, co oznacza, że mogą uzyskać dostęp tylko do umów o maksymalnym okresie jednego roku. To, w połączeniu z innymi barierami stworzonymi przez system, wypacza rynek, stawiając DSR w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej i tworząc nadzwyczajne zyski dla producentów energii z węgla i gazu - tłumaczy Tempus Energy w komunikacie.