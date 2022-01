Rusza wyścig o kolejne pozwolenia lokalizacyjne dla offshore

Na pierwsze obszary zainteresowanie zgłosił już PKN Orlen. Nowy projekt, który chce realizować koncern nosi nazwę Neptun. Niezależnie od tego wniosku, Orlen rozwija będący na zaawansowanym etapie projekt Baltic Power o mocy 1200 MW. Ten projekt powinien przesyłać energię do sieci w drugiej połowie lat 20. Do końca lat 20 w Polsce mają działać projekty o mocy zainstalowanej rzędu 5,9 GW. Pozwolenia, które ministerstwo infrastruktury rozpoczęły wydawanie mają pozwolić na realizację projektów farm w latach 30. Do 2040 r. – zgodnie ze strategią energetyczną – w offshore będzie zainstalowane 10,9 GW mocy.