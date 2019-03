Słaby wynik Banku Pocztowego

Bank Pocztowy miał w 2018 roku 7 mln zł i był o 77 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wskaźnik rentowności kapitału ROE wyniósł tylko 1,1 proc. Dla porównania banki komercyjne osiągają 8-12 proc. zwrotu z kapitału własnego. Wynik z tytułu odsetek spadł o 4,3 proc. do 258 mln zł (marża odsetkowa netto spadła do 3,3 proc. z 3,7 proc. w 2017 r.). Jeszcze mocniej, bo o 19 proc. spadł wynik z tytułu prowizji i opłat, do 43,8 mln zł. Na domiar złego wzrosły ogólne koszty administracyjne o 4,5 proc., do 235 mln zł. Na szczęście odpisy kredytowe mocno spadły, o 25 proc. do 79,3 mln zł, co okazało się kluczem do poprawy zysków. Bank ma wysokie współczynniki wypłacalności – łączny wyniósł 17,9 proc., a Tier1 - 14,9 proc.