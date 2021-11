TydzieńNaRynkach. Monetarne zacieśnianie bykom nie przeszkadza

Początek listopada przyniósł na naszym parkiecie kontynuację tendencji wzrostowej, choć rekordów było niewiele. Wydaje się, że jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić zakończenie spadkowej korekty, tym bardziej że tygodniową zwyżkę zawdzięczamy w głównej mierze bardzo byczej sesji czwartkowej. Bilans pierwszych czterech dni był niemal identyczny dla wszystkich głównych indeksów i sięgał 1,4–1,5 proc., a zwyżką o 1,7 proc. wyróżnił się wskaźnik średnich firm, który zresztą ustanowił historyczny rekord. Choć uwaga inwestorów była skoncentrowana przede wszystkim na posiedzeniu RPP i konsekwencjach decyzji tego gremium dla sektora finansowego, to jednak kapitał uaktywnił się bardziej w innych segmentach rynku. WIG-banki, głównie wskutek podwyższonej zmienności, do czwartku zwyżkował jedynie o 1,3 proc. W środę po zgodnym z oczekiwaniami podwyższeniu stóp procentowych bankowy subindeks tracił 3,5 proc., niwelując znaczną część zwyżki z poprzedniego piątku. Spośród największych banków najmocniej, o 2,8 proc., w górę poszły akcje Santandera, walory PKO BP zwyżkowały o 2,1 proc., a papiery Pekao traciły 1,7 proc., a więc można mówić o małym rozczarowaniu. Pozytywnie zaskoczył za to sektor energii, którego indeks zwyżkował o 4,4 proc. Akcje Tauronu rosły o 5,7 proc., a PGE o 5,2 proc. Dobrze radził sobie segment paliwowy. Akcje PGNiG drożały o 5,5 proc. papiery Lotosu szły w górę o 3,7 proc., a PKN Orlen – o 3,4 proc. Do poważniejszego odbicia zdają się szykować akcje CD Projektu, które zwyżkowały o 4,2 proc. Wyjście powyżej 180 zł może stanowić pozytywny sygnał, ale do zmiany tendencji droga chyba jeszcze daleka. „Gwiazdą" w gronie blue chips były drożejące o ponad 9 proc. akcje Mercatora, ale to raczej słabe pocieszenie dla ich posiadaczy. Na razie można mówić jedynie o technicznym odbiciu od okrągłego poziomu 100 zł. Na drugim biegunie znalazły się taniejące o ponad 5 proc. akcje Asseco, ale po serii historycznych rekordów nie wydaje się to ani większym problemem, ani tym bardziej sygnałem zmiany długoterminowej tendencji. Ze spadkowej korekty nie mogą wyjść walory JSW, które zniżkowały o 4,5 proc. Powrót powyżej 50 zł okazał się dla byków zbyt dużym wyzwaniem. Nie widać końca kłopotów posiadaczy papierów Allegro. Spadały one do czwartku jedynie o 1,4 proc., ale znalazły się poniżej 45 zł i próba powrotu ponad ten poziom była nieudana. Niektórzy inwestorzy pamiętają zapewne nie tak odległe czasy, gdy walory Allegro wyceniane były powyżej 90 zł. Dla części z nich nie jest to wspomnienie zbyt przyjemne.