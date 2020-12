W jakim celu organizacje samorządowe instytucji finansowych powołały grupę roboczą?

Współpraca PIU, ZBP, SEG i IZFIA umożliwia wymianę poglądów na temat zrównoważonego finansowania. Prezentowane są zarówno podejścia instytucji finansowych (inwestorów), jak i spółek, w które dokonywane są inwestycje. Współpraca ma zaowocować opracowaniem szablonów wymiany informacji dotyczących ESG (Environmental, Social responsibility, corporate governance) w Polsce, z których korzystałyby instytucje finansowe i spółki. Z jednej strony spółki powinny dostać od instytucji finansowych jeden szablon do wypełnienia. Jeśli tego szablonu nie będzie, zakłady ubezpieczeń, banki i fundusze inwestycyjne będą żądać podobnych danych od tych samych spółek, jednak w innym formacie. Z drugiej strony instytucje finansowe powinny mieć przygotowany gotowy szablon wraz z metodologią. Oszczędzi im to pracy i zapewni porównywalność danych. Ponadto należy się zastanowić, jakie konkretnie dane z zakresu ESG są łatwe, jakie trudne, a jakie w zasadzie niemożliwe do raportowania. Wreszcie należy odpowiednio uwzględnić oczekiwania inwestorów zagranicznych i standardy międzynarodowe, tak aby polskie spółki nie znalazły się poza „radarami inwestycyjnymi" międzynarodowych instytucji finansowych.