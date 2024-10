Zamówienia w niemieckim przemyśle: było źle i jest źle

Pozytywny wkład w sierpniu 2024 r. pochodził głównie z krajów spoza strefy euro. Nowe zamówienia zagraniczne spoza strefy euro wzrosły o 3,4 proc., natomiast zamówienia ze strefy euro spadły o 10,5 proc. Łącznie nowe zamówienia z zagranicy spadły o 2,2 proc. Zamówienia krajowe spadły o 10,9 proc.

Słaby popyt, gorsze nastroje przedsiębiorców

Wskaźniki wskazują na słaby popyt w nadchodzących miesiącach. We wrześniu niemiecki sektor produkcyjny skurczył się w najszybszym tempie od roku, do czego przyczyniły się gwałtowne spadki produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia, jak pokazały w zeszłym tygodniu dane PMI dla przemysłu. Indeks menedżerów zakupów produkcyjnych (PMI) HCOB Germany, opracowany przez S&P Global, spadł we wrześniu do 40,6 z 42,4 w sierpniu, co oznacza czwarty z rzędu miesiąc pogłębiającego się spowolnienia i najniższy odczyt od 12 miesięcy. Ostateczny odczyt jest nieco powyżej wstępnego odczytu na poziomie 40,3.

– Liczby podsycają debatę na temat dezindustrializacji – powiedział Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank. – W sytuacji, gdy zamówienia znikają w zastraszającym tempie, trudno sobie wyobrazić, że wkrótce nastąpi ożywienie gospodarcze.

Liczba nowych zamówień odnotowała najgwałtowniejszy spadek od października ubiegłego roku, co odzwierciedla niepewność rynku, wstrzemięźliwość inwestycyjną i słabość sektora motoryzacyjnego.

Sprzedaż eksportowa również odnotowała najostrzejszy spadek od 11 miesięcy, a firmy powołują się na zmniejszony popyt w Azji, Europie i Ameryce Północnej.

– Patrząc wstecz na ostatnie 30 lat, spadek zamówień eksportowych jest bezprecedensowy – dodał de la Rubia. – Wiele firm, zwłaszcza z branży motoryzacyjnej i inżynierii mechanicznej, nie znalazło jeszcze przekonujących odpowiedzi na nagłe zaostrzenie konkurencji – stwierdził.