Intel notowany tak, jakby miał zbankrutować

Intel coraz bliższy załamania

W działalności Intela były już widoczne sygnały ostrzegawcze, ponieważ firma wcześniej obniżyła dywidendę, przegapiła wskazówki i wydawało się, że pozostaje w tyle w wyścigu AI. Jednak aktualizacja za drugi kwartał jasno pokazuje, że spółka jest bliska załamania. Osoby, które graja na spadki, mogą myśleć o zakupie akcji, ale Intel może z łatwością spaść jeszcze niżej, a szereg wydarzeń może właśnie to spowodować.

Dyrektor generalny Pat Gelsinger powiązał przyszłość firmy z Intel Foundry, działem firmy produkującym chipy, oraz sztuczną inteligencją poprzez nowe produkty, takie jak akcelerator Gaudi 3.

Na początku tego roku Intel podał, że straty osiągną szczyt w tym roku, próg rentowności marży operacyjnej do 2027 r. i 30 proc. skorygowanej marży operacyjnej do 2030 r. Stwierdził również, że do 2030 r. zamierza uzyskać skorygowaną marżę operacyjną w swojej działalności produktowej na poziomie 40 proc..

W tamtym czasie te cele wydawały się odległe i wzniosłe, ale teraz wydają się niczym więcej niż ciastem na niebie. W swoim raporcie za drugi kwartał Intel mocno chybił swoich prognoz dotyczących marży brutto na poziomie 40,2 proc., odnotowując wynik na poziomie 35,4 proc.. Firma obwiniała za niepowodzenia przyspieszony rozwój swojego produktu AI PC, wyższe niż oczekiwano opłaty na rzecz działalności niezwiązanej z podstawową działalnością oraz problemy związane z niewykorzystaną mocą obliczeniową.

Intel trzyma się mocno swojej pozycji w indeksie Dow Jones Industrial Average, jednak jego pozycja w elitarnym indeksie blue chipów, na który składa się zaledwie 30 spółek, wydaje się coraz trudniejsza do uzasadnienia. Jest notowany po cenie nieco na północ od 20 dolarów za akcję, co oznacza, że ​​jego wpływ na indeks ważony ceną jest prawie zerowy. Kolejną najniższą ceną na indeksie Dow jest Verizon – 41 dolarów za akcję.

Wśród kryteriów umieszczenia spółki w indeksie Dow znajduje się reputacja firmy, historia trwałego wzrostu, zainteresowanie inwestorów oraz reprezentacja sektora na szerszym rynku. Biorąc pod uwagę, że akcje chipów są obecnie w modzie, Dow może znaleźć znacznie lepsze i odnoszące większe sukcesy reprezentacje branży niż Intel. Zarówno Nvidia, jak i Broadcom podzieliły się ostatnio swoimi udziałami, dzięki czemu kwalifikują się do członkostwa w Dow, a nawet zamiana Intela na AMD miałaby sens.