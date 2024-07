Europejskie cła na chińskie auta elektryczne biją w niemiecki handel

Spadek został ogłoszony po tym, jak niemiecki minister gospodarki Robert Habeck udał się z trzydniową wizytą do Chin, próbując załagodzić spór w sprawie handlu między Pekinem a Europą po nałożeniu przez Brukselę wyższych ceł na import chińskich pojazdów elektrycznych. Kraje UE sygnalizowały wsparcie dla tymczasowych ceł na chińskie pojazdy elektryczne, ale kilka rządów wstrzymało się od głosu w tajnym, niewiążącym głosowaniu.

Tymczasowe cła w wysokości do 37,6 proc. na pojazdy elektryczne importowane z Chin nie wymagają wsparcia państw członkowskich, ale ostateczne cła mogą zostać zablokowane, jeśli sprzeciwi się kwalifikowana większość z 27 członków UE.

Wstrzymanie się od głosu na tym pierwszym etapie w rzeczywistości oznacza wsparcie Komisji w kontynuowaniu negocjacji z Pekinem w sprawie największej jak dotąd sprawy handlowej UE. Jak podają źródła, największa gospodarka UE wstrzymała się od głosu, ponieważ dochodzenie antysubsydyjne jest w toku i negocjacje między Komisją Europejską a chińskim rządem trwają.

Tym cłom sprzeciwiają się niemieccy producenci samochodów, którzy w ubiegłym roku jedną trzecią swojej sprzedaży w Chinach. Martwią się środkami odwetowymi i obawiają się konfliktu handlowego z drugim najważniejszym partnerem handlowym kraju. Francja jest jednym z najzagorzalszych zwolenników tej decyzji, natomiast Węgry ja potępiły.

Inni członkowie wahali się co do sposobu głosowania, co stanowi pierwszy oficjalny test poparcia dla decyzji Komisji w sprawie ceł. UE wszczęła dochodzenie bez skargi branży, co stanowi pierwszą tego typu sprawę handlową.

Cła na chińskie samochody dzielą Unię

Komisja Europejska, która nadzoruje politykę handlową bloku, nałożyła tymczasowe cła w wysokości do 37,6 proc. na pojazdy elektryczne importowane z Chin, aby przeciwdziałać temu, co uważa za nieuczciwe subsydia, i zasięgnęła opinii członków UE w tzw. głosowaniu doradczym. Źródła podają, że kilkunastu członków UE głosowało za cłami, czterech było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Oczekuje się, że Komisja weźmie to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nałożeniu ostatecznych ceł w tej najważniejszej jak dotąd sprawie handlowej w UE.