– Putin powiedział, że chce zakończyć wojnę i miejmy nadzieję, że będzie się tego trzymał – stwierdził w niedawnej rozmowie z Fox News Steven Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa. Nie da się ukryć, że rosyjski przywódca od miesięcy zwodzi obecną amerykańską administrację obietnicami pokoju, które nigdy się nie przekształcają w żadne konkretne gesty „dobrej woli”. W cieniu dyplomatycznych szczytów nadal trwały krwawe próby przełamania ukraińskiej linii frontu przez Rosjan. Wojna toczy się „tak jak dotychczas”, a niewielu ludzi zadaje sobie pytanie: dlaczego Rosja miałaby nagle pragnąć pokoju? Dwa, trzy lata temu wielu zachodnich analityków prognozowało, że konflikt na Ukrainie i towarzyszące mu sankcje mogą doprowadzić do stosunkowo szybkiego załamania gospodarki rosyjskiej i załamania poparcia społeczeństwa dla reżimu putinowskiego. Te prognozy się nie sprawdziły, a sondaże wskazują nawet na najwyższe od dekad zadowolenie Rosjan z życia. Naród nie tylko przyzwyczaił się do wojny, ale również skutecznie ciągnął z niej korzyści. Wiele osób w Rosji znakomicie zarabia dzięki wojnie i nie byłoby zadowolonych z pokoju.