Wielu Rosjanom wojna po prostu się opłaca

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
„Patriotyczna”, prowojenna propaganda jest w Rosji wszechobecna. Zwykli Rosjanie dostrzegają jednak też, że wojna może pozytywnie wpływać na zasobność ich portfeli. Fot. REUTERS/Yulia Morozova
– Putin powiedział, że chce zakończyć wojnę i miejmy nadzieję, że będzie się tego trzymał – stwierdził w niedawnej rozmowie z Fox News Steven Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa. Nie da się ukryć, że rosyjski przywódca od miesięcy zwodzi obecną amerykańską administrację obietnicami pokoju, które nigdy się nie przekształcają w żadne konkretne gesty „dobrej woli”. W cieniu dyplomatycznych szczytów nadal trwały krwawe próby przełamania ukraińskiej linii frontu przez Rosjan. Wojna toczy się „tak jak dotychczas”, a niewielu ludzi zadaje sobie pytanie: dlaczego Rosja miałaby nagle pragnąć pokoju? Dwa, trzy lata temu wielu zachodnich analityków prognozowało, że konflikt na Ukrainie i towarzyszące mu sankcje mogą doprowadzić do stosunkowo szybkiego załamania gospodarki rosyjskiej i załamania poparcia społeczeństwa dla reżimu putinowskiego. Te prognozy się nie sprawdziły, a sondaże wskazują nawet na najwyższe od dekad zadowolenie Rosjan z życia. Naród nie tylko przyzwyczaił się do wojny, ale również skutecznie ciągnął z niej korzyści. Wiele osób w Rosji znakomicie zarabia dzięki wojnie i nie byłoby zadowolonych z pokoju.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych orzekł, że większość ceł została nałożona przez prezydenta Donalda Trumpa nielegalnie.
Liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła trzy miliony po raz pierwszy od dekady, co zwiększa szanse na szybkie osiągnięcie rezultatów dzięki ogromnym planom inwestycyjnym rządu.
Sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w lipcu znacznie bardziej niż oczekiwano, co pogorszyło prognozy dotyczące konsumpcji w trzecim kwartale.
Niemieckie ceny importowe spadły w lipcu o 1,4 proc. w ujęciu rok do roku, poinformował w piątek urząd statystyczny. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters przewidywali spadek o 1,2 proc. Ceny eksportowe wzrosły rok do roku o 0,6 proc.
Jeśli gubernatorka odwołana przez prezydenta Trumpa będzie uczestniczyła w posiedzeniach Komitetu Otwartego Rynku, zrodzi to wiele problemów dla banku centralnego.
Lisa DeNell Cook (ur. 1964 r.) to ekonomistka zaangażowana politycznie i mocno skupiająca się na kwestiach rasowych. Twierdzi nawet, że ma na ciele blizny, które zadali jej zwolennicy segregacji rasowej, gdy chodziła do szkoły podstawowej.