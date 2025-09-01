Gospodarka
Wielu Rosjanom wojna po prostu się opłaca

Następstwem „specjalnej operacji wojskowej” stał się duży transfer bogactwa w Rosji. Kapitał zaczął płynąć do regionów, które były dotychczas biedne i zaniedbane.

Publikacja: 01.09.2025 06:00

„Patriotyczna”, prowojenna propaganda jest w Rosji wszechobecna. Zwykli Rosjanie dostrzegają jednak

„Patriotyczna”, prowojenna propaganda jest w Rosji wszechobecna. Zwykli Rosjanie dostrzegają jednak też, że wojna może pozytywnie wpływać na zasobność ich portfeli. Fot. REUTERS/Yulia Morozova

Foto: Yulia Morozova

Hubert Kozieł

– Putin powiedział, że chce zakończyć wojnę i miejmy nadzieję, że będzie się tego trzymał – stwierdził w niedawnej rozmowie z Fox News Steven Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa. Nie da się ukryć, że rosyjski przywódca od miesięcy zwodzi obecną amerykańską administrację obietnicami pokoju, które nigdy się nie przekształcają w żadne konkretne gesty „dobrej woli”. W cieniu dyplomatycznych szczytów nadal trwały krwawe próby przełamania ukraińskiej linii frontu przez Rosjan. Wojna toczy się „tak jak dotychczas”, a niewielu ludzi zadaje sobie pytanie: dlaczego Rosja miałaby nagle pragnąć pokoju? Dwa, trzy lata temu wielu zachodnich analityków prognozowało, że konflikt na Ukrainie i towarzyszące mu sankcje mogą doprowadzić do stosunkowo szybkiego załamania gospodarki rosyjskiej i załamania poparcia społeczeństwa dla reżimu putinowskiego. Te prognozy się nie sprawdziły, a sondaże wskazują nawet na najwyższe od dekad zadowolenie Rosjan z życia. Naród nie tylko przyzwyczaił się do wojny, ale również skutecznie ciągnął z niej korzyści. Wiele osób w Rosji znakomicie zarabia dzięki wojnie i nie byłoby zadowolonych z pokoju.

